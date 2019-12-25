Ксения Собчак собрала круглый стол, чтобы понять, что такое светское общество Москвы и как стать его частью. В ходе беседы гости теледивы внезапно вспомнили о гимнастке Алине Кабаевой.

Ксения Собчак собрала круглый стол, чтобы понять, что такоесветское общество Москвы и как стать его частью. В ходе беседы гости теледивы внезапновспомнили о гимнастке Алине Кабаевой.В ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!" Ксения и ее друзьяжурналисты подвели итоги года. В ходе беседы присутствующие пришли к выводу,что светское общество – это симбиоз людей богатых, людей влиятельных и людейбогемных.Одновременно с этим перед журналистами встал вопрос: кого изсостоятельных и знаменитых относить к светскому обществу, а кого нет. В пример КсенияСобчак привела журналистку Наилю Аскер-заде, которая известна в том числе отношениямис неким состоятельным банкиром.Гости , немного поразмыслив, пришли к выводу, что Наиляявляется частью светской Москвы, так как каждый год появляется на главном "сборище"богачей – Пленарном заседании Петербургского международного экономическогофорума.Между тем экс-гимнастку Алину Кабаеву, по мнениюприсутствующих, светской львицей назвать нельзя. Даже несмотря на то, что она богата и давно занимается общественной деятельностью. Спортсменка живет крайне закрыто: скрывает личную жизнь от общественности, не появляется в свете, в общем, давно залегла на дно."Алина Кабаева была на обложкеVogue с надписью "Победа" между ног", – не согласилась с гостями "Потомучто ей неинтересно, простите, светить ****. А это важнейший критерий", – рассудилаТатьяна Столяр, основательница телеграм-канала "Антиглянец". Также отмечалось,что Кабаева оказалась на обложке только потому, что была олимпийскойчемпионкой.