Ксения Собчак собрала круглый стол, чтобы понять, что такое
светское общество Москвы и как стать его частью. В ходе беседы гости теледивы внезапно
вспомнили о гимнастке Алине Кабаевой.
Ксения Собчак собрала круглый стол, чтобы понять, что такое
светское общество Москвы и как стать его частью. В ходе беседы гости теледивы внезапно
вспомнили о гимнастке Алине Кабаевой.
В ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!" Ксения и ее друзья
журналисты подвели итоги года. В ходе беседы присутствующие пришли к выводу,
что светское общество – это симбиоз людей богатых, людей влиятельных и людей
богемных.
Одновременно с этим перед журналистами встал вопрос: кого из
состоятельных и знаменитых относить к светскому обществу, а кого нет. В пример Ксения
Собчак привела журналистку Наилю Аскер-заде, которая известна в том числе отношениями
с неким состоятельным банкиром.
Гости , немного поразмыслив, пришли к выводу, что Наиля
является частью светской Москвы, так как каждый год появляется на главном "сборище"
богачей – Пленарном заседании Петербургского международного экономического
форума.
Между тем экс-гимнастку Алину Кабаеву, по мнению
присутствующих, светской львицей назвать нельзя. Даже несмотря на то, что она богата и давно занимается общественной деятельностью. Спортсменка живет крайне закрыто: скрывает личную жизнь от общественности, не появляется в свете, в общем, давно залегла на дно.
"Алина Кабаева была на обложке
Vogue с надписью "Победа" между ног", – не согласилась с гостями "Потому
что ей неинтересно, простите, светить ****. А это важнейший критерий", – рассудила
Татьяна Столяр, основательница телеграм-канала "Антиглянец". Также отмечалось,
что Кабаева оказалась на обложке только потому, что была олимпийской
чемпионкой.