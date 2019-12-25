Американский боксер Флойд Мейвезер-младший возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов минувшего десятилетия по версии Forbes. Издание изучило зарплаты, призовые, различные бонусы, спонсорские контракты и лицензирование личных брендов атлетов.

Американский боксер Флойд Мейвезер-младший возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов минувшего десятилетия по версии Forbes. Издание изучило зарплаты, призовые, различные бонусы, спонсорские контракты и лицензирование личных брендов атлетов.По результатам исследования издание насчитало у Мейвезера доходы в размере 915 миллионов долларов. Второе место занял португальский футболист Криштиану Роналду с 800 миллионами долларов. Замкнул тройку еще один представитель футбола – Лионель Месси (750 млн долларов).В Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов декады также вошли баскетболист ЛеБрон Джеймс (680 млн), теннисист Роджер Федерер (640 млн), гольфист Тайгер Вудс (615 млн), еще один представитель гольфа Фил Микельсон (480 млн), боксер Мэнни Пакьяо (435 млн), баскетболист Кевин Дюрант (425 млн) и пилот "Фориулы-1" Льюис Хэмилтон (400 млн).