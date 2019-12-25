Запуск железнодорожного маршрута, проходящего через Крымский мост, стал символом завершения работ по связи полуострова с материковой частью России. Попытки найти проблемы в таком событии высмеяли россияне.

Запуск железнодорожного маршрута, проходящего через Крымский мост, стал символом завершения работ по связи полуострова с материковой частью России. Попытки найти проблемы в таком событии высмеяли россияне.Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц на своей странице в "Телеграм" опубликовал видео прохождения первого пассажирского поезда по Крымскому мосту. В шутку он нашел "проблему" с переправой через Керченский пролив."Вот и вскрылся главный косяк первого поезда из Питера в Севастополь. Ну кто ж так расписание составляет, что Крымский мост проезжаешь ночью?! Такая красота – и в темноте", – написал Александр Коц.Действительно, отсутствие возможности в полной мере насладиться видом Керченского пролива с можно назвать единственной проблемой переправы. При этом у такого расписания есть рациональное объяснение – так сделано для удобства путешествующих, чтобы в Крым они прибывали утром.Отметим, движение поездов по было открыто 23 декабря. В церемонии принял участие президент России Владимир Путин.