Самый безопасный алкогольный напиток назвал главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн. И это сухое белое вино. Брюн предлагает встречать Новый год безопасно: один-два бокала вина и прогулка по заснеженной Москве. Московские врачи также назвали самые распространенные на Новый год ошибки.

Самый безопасный алкогольный напиток назвал главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн. И это сухое белое вино. Брюн предлагает встречать Новый год безопасно: один-два бокала вина и прогулка по заснеженной Москве. Московские врачи также назвали самые распространенные на Новый год ошибки.Дозы алкоголя должны быть небольшие, продолжает Евгений Брюн. А промежутки между дринками – как можно более продолжительными, сообщает РИА Новости. Главный нарколог Москвы предупреждает: чем больше алкоголя, тем больший токсический эффект он оказывает.При этом не рекомендуется увеличивать градус после выпитого в полночь бокала шампанского. Это смертельный способ, предупреждает Брюн. Передозировка приводит к отравлению и агрессивному поведению."Крепкий алкоголь на фоне газированных напитков всасывается быстрее, происходит алкогольный удар, можно потерять ориентацию в пространстве, времени после потребления алкоголя, — отмечает главный нарколог российской столицы. — Воздержитесь от щенячьего восторга при употреблении алкоголя при детях. Все идет из семьи. Дети видят, как родители потребляют алкоголь и радуются, эта модель закрепляется в сознании и вот мы получаем стойкое позитивное восприятие алкоголя детьми".Для встречи Нового года без последствий для здоровья медики рекомендуют диетический вариант салата "Оливье" с сельдереем и сметаной, а колбасу в нем заменить на отварное или запеченное филе цыпленка или индейки. По мнению главного диетолога Москвы Антонины Стародубовой, главные ошибки празднования – переедание, избыточное потребление жирного, калорийного, сладкого и соленого, употребление большого количества соусов.Вместо консервированного зеленого горошка лучше отварить замороженный, рекомендуют врачи. Обязательно в рецептуру "Оливье" нужно добавить свежие овощи, например, свежий огурец.Если с поведением за столом разобрались Брюн и Стародубова, то заведующий травматологическим отделением НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения Москвы Сергей Никишов рассказал о главных правилах поведения на зимней горке.Сначала надо на трезвый взгляд оценить потенциальную опасность склона, прежде чем отпускать на него детей. Горка не должна быть слишком отлогой, кроме того, на ней не должно быть препятствий. И главное, ледяная гора не должна располагаться у проезжей части или железнодорожных путей.Никогда не пренебрегайте защитной экипировкой, призывает Никишов, всегда используйте защиту, когда речь идет о здоровье и будущем ребенка. В частности, минимум по безопасности – это защитить голову чада каской. А кататься на зимних ватрушках- тюбингах надо вообще только в специально отведенных для этого местах. Это объясняется повышенной степенью опасности ватрушек по сравнению с санками и ледянками: тюбинги не позволяют детям маневрировать и тормозить в случае опасности.