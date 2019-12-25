Екатерина Климова впервые прокомментировала свое расставание с молодым актером Гелой Месхи. Артистка объяснила, почему ей не удалось стать хорошей женой.

Екатерина Климова впервые прокомментировала свое расставание с молодым актером Гелой Месхи. Артистка объяснила, почему ей не удалось стать хорошей женой.С актером Гелой Месхи, который значительно младше ее, артистка Екатерина Климова оформила развод еще летом. Однако подробности своей личной жизни она предпочитает не афишировать, поэтому о проблемах у артистов стало известно уже тогда, когда Катя подала документы на расторжение брака.Наконец лишь сейчас артистка дала откровенное интервью на эту тему. "Наверное, моя личная жизнь не складывается из-за перфекционизма – не только в том, что связано с детьми, но и в профессии. Слишком много сил, энергии уходит из семьи вовне, а отношения мужчины и женщины подразумевают самоотдачу, сосредоточенность друг на друге. Требуется время, чтобы сохранить в быту глубокое чувство. По моему мнению, быть хорошей женой, оставаясь отличной матерью и востребованным профессионалом, невозможно. По крайней мере, у меня это до сих пор не получилось", – заключила Екатерина Климова.20 Дек 2019 в 5:25 PSTК тому же, по ее мнению, актерская профессия тоже налагает неприятный отпечаток. "Постоянные разлуки, бесконечная гонка, постельные сцены на съемочной площадке, эмоциональное выгорание – все это явно не на пользу отношениям. И если возникает проблема, нет физической возможности сразу сесть и поговорить, не откладывая в долгий ящик", – объяснила актриса.Климова уточнила, что работа отнимает много сил, и их уже не хватает на поддержание семейного очага.Материал дополняется