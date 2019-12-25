<a href="https://33live.ru/novosti/25-12-2019-k-obespecheniyu-bezopasnosti-novogodnix-gulyanij-vo-vladimirskoj-oblasti-privlecheny-chopovcy-druzhinniki-i-kazaki-.html" target="_blank">К обеспечению безопасности новогодних гуляний во Владимирской области привлечены чоповцы, дружинники и казаки </a> -
[url=https://33live.ru/novosti/25-12-2019-k-obespecheniyu-bezopasnosti-novogodnix-gulyanij-vo-vladimirskoj-oblasti-privlecheny-chopovcy-druzhinniki-i-kazaki-.html]К обеспечению безопасности новогодних гуляний во Владимирской области привлечены чоповцы, дружинники и казаки [/url] -