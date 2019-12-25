Распространяется даже через открытые двери и вентиляцию, вызывает жар и сыпь, провоцирует летальные осложнения вплоть до пневмонии и энцефалита - новые случаи кори зафиксированы в Якутии, Тюменской, Оренбургской областях, на Ставрополье. Чтобы локализовать вирус, в школах и детских садах объявляют карантин. В ВУЗах не пускают на занятия не только студентов, но и непривитых преподавателей.

Распространяется даже через открытые двери и вентиляцию, вызывает жар и сыпь, провоцирует летальные осложнения вплоть до пневмонии и энцефалита — новые случаи кори зафиксированы в Якутии, Тюменской, Оренбургской областях, на Ставрополье. Чтобы локализовать вирус, в школах и детских садах объявляют карантин. В ВУЗах не пускают на занятия не только студентов, но и непривитых преподавателей. Для экстренной вакцинации развернуты мобильные бригады. Почему возвращается корь?Корь признавали побежденной. Но, оказалось, это та еще зараза. Болезнь из прошлого напоминает о себе яркими вспышками. В Тюмени зафиксировано семь случаев за неделю. Спасает только вакцина. Эти прививки ставят ребенку в год и через пять лет повторно, но родители нового поколения от вакцины стали отказываться.Это уже не личное дело, когда одна семья против, а страдают десять других. Инфекция кори — летучая, ее можно подхватить в разговоре. Собеседник ушел, а у человека появились сыпь на коже, высокая температура, кашель, конъюнктивит."Заболевает ребенок. Начинают искать корни болезни. Оказывается, что контакта у заразившегося не было, но в соседней квартире или даже подъезде был больной", — прокомментировал ситуацию заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, академик РАН Николай Брико.Так было и в Тюмени: сначала заболел ребенок, а потом мама с папой. Теперь вся семья находится в инфекционной больнице.Участковый врач обходит квартиры — предлагает бесплатную вакцинацию. Некоторые семьи называют "домашними очагами". К ним тоже приходят доктора, но убедить поставить прививку невозможно. "По "домашним очагам", там, где были проблемы, где не открывали двери, медики приходили с полицейскими", — рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.Но страшна не сама корь, а ее последствия: пневмония, энцефалит, менингит (поражение головного мозга)."Когда я начинал свою медицинскую практику и сказал бы какому-нибудь педиатру: "Давай не будем прививать от дифтерии, от коклюша", то он бы, в лучшем случае, разбил бы графин о мою голову. Сказал бы: "Ты чего?". Потому что у него умирали дети. Сейчас у нас этого уже нет. Сейчас другое поколение врачей", — прокомментировал ситуацию доктор медицинских наук, депутат Госдумы России, академик РАН Геннадий Онищенко.В 1967 году советские ученые предложили лекарство, а профессор Смородинов испытал его на собственной внучке. В СССР заболевание корью было сведено к минимуму. Большую роль в этом сыграли прививки новой вакцины. Вакцинировать стали каждого ребенка, потому уровень заболеваемости корью резко упал. К этой положительной динамике, кажется, привыкли настолько, что начался обратный эффект: прививкам все больше не доверяют. Вакцина стала заложницей своего успеха."Инфекции, которыми мы управляем с помощью вакцинации, они вакцинозависимые. Если мы прекращаем иммунизацию, то возникают эпидемии, вспышки, то, что сегодня отмечаем по кори", — рассказал Николай Брико.Отказ от прививок угрожает обратить прогресс вспять. Всемирная организация здравоохранения опубликовала статистику: больше всего заболевших на Украине. Дальше идут Сербия, Грузия. Россия занимает шестнадцатое место. К нам эту инфекцию "завозят".Вакцина — это сегодня единственный барьер на пути инфекционной миграции. На московском предприятии "Микроген" только в прошлом, 2018 году, выпустили больше двух миллионов доз. Директор по науке НПО "Микроген" Елена Саканян рассказала: "Изготовлена новая трехвалентная вакцина, в состав которой входят компоненты не только от кори, но еще от трех очень серьезных инфекций.".У живой вакцины, конечно, есть побочные эффекты — один случай на сто тысяч. Если прививку не делать, вероятность заболеть корью возрастает в сотни раз.