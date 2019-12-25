Украинская прокуратура возбудила уголовное дело из-за прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь. Пассажирский состав проехал по Крымскому мосту. Эксперты призывают Россию к активным действиям.
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело из-за прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь. Пассажирский состав проехал по Крымскому мосту. Эксперты призывают Россию к активным действиям.
Так называемая Прокуратура Автономной Республики Крым
возбудила уголовное дело по статье "Незаконная переправка лиц через
государственную границу Украины". Она предусматривает до пяти лет лишения
свободы.
Ничего особенного в действиях украинских властей нет,
возбуждение уголовного дела идет в русле той политики, которую Киев проводит в
отношении полуострова с 2014 года. "Мирные граждане проехали к своим
родственникам в Крым, ничего не нарушали, это очевидно", – сказал в
комментарии для "Дни.ру" заявил эксперт движения "сильная
Россия" по правовым вопросам, адвокат Янис Юкша.
Украинские провокации будут продолжаться, уверен эксперт.
"Киев нацелен не на поиск примирения, а на раскручивание напряженности
вокруг действий, которые совершает Россия", – сказал Юкша.
Эксперт считает, что Москва должна активнее противостоять
провокационной политике, в том числе попыткам переписать историю.
"Например, я предложил ввести в Уголовный кодекс наказание для лиц,
которые не признают итоги Великой Отечественной войны", – рассказал
политолог.
Такая практика уже существует. Юкша напомнил, что в Германии
действует уголовная ответственность за отрицание Холокоста.
Напомним, 23 декабря Владимир Путин открыл железнодорожную
часть . В тот же день из Санкт-Петербурга в Севастополь
отправился первый пассажирский поезд.
В город русской воинской славы состав прибыл утром 25
декабря. Вслед за ним идет поезд по маршруту Москва – Симферополь. Планируется,
что в дальнейшем через пройдут другие железнодорожные маршруты.