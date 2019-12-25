Украинская прокуратура возбудила уголовное дело из-за прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь. Пассажирский состав проехал по Крымскому мосту. Эксперты призывают Россию к активным действиям.

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело из-за прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь. Пассажирский состав проехал по Крымскому мосту. Эксперты призывают Россию к активным действиям.Так называемая Прокуратура Автономной Республики Крымвозбудила уголовное дело по статье "Незаконная переправка лиц черезгосударственную границу Украины". Она предусматривает до пяти лет лишениясвободы.Ничего особенного в действиях украинских властей нет,возбуждение уголовного дела идет в русле той политики, которую Киев проводит вотношении полуострова с 2014 года. "Мирные граждане проехали к своимродственникам в Крым, ничего не нарушали, это очевидно", – сказал вкомментарии для "Дни.ру" заявил эксперт движения "сильнаяРоссия" по правовым вопросам, адвокат Янис Юкша.Украинские провокации будут продолжаться, уверен эксперт."Киев нацелен не на поиск примирения, а на раскручивание напряженностивокруг действий, которые совершает Россия", – сказал Юкша.Эксперт считает, что Москва должна активнее противостоятьпровокационной политике, в том числе попыткам переписать историю."Например, я предложил ввести в Уголовный кодекс наказание для лиц,которые не признают итоги Великой Отечественной войны", – рассказалполитолог.Такая практика уже существует. Юкша напомнил, что в Германиидействует уголовная ответственность за отрицание Холокоста.Напомним, 23 декабря Владимир Путин открыл железнодорожнуючасть . В тот же день из Санкт-Петербурга в Севастопольотправился первый пассажирский поезд.В город русской воинской славы состав прибыл утром 25декабря. Вслед за ним идет поезд по маршруту Москва – Симферополь. Планируется,что в дальнейшем через пройдут другие железнодорожные маршруты.