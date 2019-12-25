Его уникальный баритон хорошо известен многим поколениям телезрителей. Он первым сообщил об исторической стыковке Союз - Аполлон в космосе, вел Голубой огонек и Клуб фронтовых друзей. Легендарному диктору Виктору Балашову исполнилось 95 лет, из них более полувека он в профессии.

Его уникальный баритон хорошо известен многим поколениям телезрителей. Он первым сообщил об исторической стыковке Союз — Аполлон в космосе, вел "Голубой огонек" и "Клуб фронтовых друзей". Легендарному диктору Виктору Балашову исполнилось 95 лет, из них более полувека он в профессии.- Говорит Москва, работают все радиостанции Советского Союза.За свою гигантскую телекарьеру с 1947 года Балашов произносил эту фразу тысячи раз.- Я отдал всю свою жизнь микрофону — на радио, в кино.Балашов, стоявший у истоков новой эры — телевидения, — тем не менее, появился на экране позже многих своих коллег, но мгновенно стал для них примером. Фронтовик, герой."Великий русский литературный язык, и Виктор Иванович был, конечно, образцом в этом отношении всегда. Он остается и сейчас таковым", — говорит диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, Народный артист СССР Игорь Кириллов.Кириллов или все-таки Балашов был первым, кто сообщил стране о полете Юрия Гагарина с экрана телевизора, до сих пор не известно. Неоспоримый факт, однако, что именно Балашов от лица Брежнева зачитывал поздравление по поводу исторической стыковки Союз — Аполлон по просьбе самих космонавтов. Текст пришел тогда со странной подписью в конце: Л. Брежнев. Смятение — называть генерального секретаря без отчества не решались.- Леонид Ильич, тут Виктор Иванович Балашов. Как произносить ваши имя-отчество? А как Балашов считает? Я говорю: из Америки будет Генри Киссинджер, без отчества. Давайте скажем: Леонид Брежнев! И с тех пор стали говорить: Леонид Брежнев.А в 61-м Балашов допустил-таки ошибку, которая могла стать роковой: зачитывая новый состав ЦК, диктор произнес не ту фамилию. Да не просто не ту, а ту, которую вообще нельзя было произносить: вместо Шелепина, главы КГБ, назвал Шепилова — бывшего министра, отщепенца, уволенного со всех должностей."Пять человек сидят за пультом управления — они все встали со своего рабочего места: это я все вижу! Это доля секунды!" — вспоминает он сам.В комитете к оплошности Балашова отнеслись с пониманием. Ни увольнения, ни отстранения от эфира, ни чего-то похуже не последовало. И Балашов продолжил блистать — в "Последних известиях", в КВН – команда радио против команды телевидения, — и "Голубых огоньках".- Валя, дайте бокал шампанского. Я все-таки за победу — за победу наших замечательных спортсменов на всех стадионах мира в новом наступившем 1969 году!"Он первым еще в Советском Союзе в дикторском отделе перешел на такое питание — травку, орешки. И, помню, в Останкино дикторская комната, я иду по коридору и вижу скорлупу от фундука. Думаю: о, бельчонок уже пришел!" — вспоминает диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, Народная артистка РСФСР Анна Шатилова.Старая военная рана теперь все чаще напоминает о себе. Балашов бодрится, делает ежедневную зарядку. На день рождения из-за границы приезжают дети, внуки и правнуки — это неизменная традиция.Говорят, глаза и голос всегда выдают возраст человека. Это не про Балашова: в 95 его голос почти не изменился.- Здоровья, терпения, веры и любви!