Слова Александра Лукашенко о войне России с НАТО из-за Белоруссии наделали много шума. Эксперты констатируют: своими заявлениями лидер соседней республики фактически признал курс Минска на вступление в Североатлантический альянс.

Слова Александра Лукашенко о войне России с НАТО из-за Белоруссии наделали много шума. Эксперты констатируют: своими заявлениями лидер соседней республики фактически признал курс Минска на вступление в Североатлантический альянс.В интервью главреду "Эхо Москвы" Алексею ВенедиктовуАлександр Лукашенко был предельно откровенен. Запад и НАТО глава государстваназвал гарантами суверенитета "Белоруссии". "Если Россия попробуетнарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует не только мировое сообщество– они окажутся втянутыми в войну. Этого уже Запад и НАТО не перенесут", -сказал он.Заявление Лукашенко означает, что на Белоруссию фактическираспространяется механизм коллективной безопасности Североатлантическогоальянса, считают авторы телеграм-канала "Бульба престолов"."Такие военные договоренности с Западом действительно существуют. Ужескоро будут и совместные учения", – предупреждают они.По сути, отмечают авторы, при "пророссийском"Лукашенко Белоруссия неформально стала ассоциированным членом НАТО, на неераспространяются военные гарантии Североатлантического альянса. Президентсоседней республики не первый раз намекает на это, подчеркивает "Бульбапрестолов".Лукашенко рассказал о риске войны России с НАТО из-за Белоруссии. Интересное заявление. Сами-то, Александр Григорьевич, чью сторону примете?— Час-Пик (@chaspikk)По их мнению, Москва должна распрощаться с иллюзиямиотносительно режима в Минске. Лукашенко – "натуральный враг, опасный и спотрохами продавшийся противнику", предупреждают авторы телеграм-канала."Дальнейшая поддержка позитивной риторики поинтеграции, при таких действиях Белоруссии, несет риски резкого снижениярейтинга руководства России, когда маски будут окончательно сброшены", -резюмировали авторы.Напомним, весной этого года высказался в пользуналаживания отношения с НАТО. Североатлантический альянс не являетсяпротивником Белоруссии, подчеркнул президент. Кроме того, в Минск зачастиливлиятельные чиновники США и ЕС.Так, в августе с встретился тогдашнийсоветник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джон Болтон.Белорусский лидер призвал высокопоставленного гостя начать отношения двух странс чистого листа.