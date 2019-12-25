Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко по поводу интеграции России и Белоруссии в рамках строительства Союзного государства продолжается даже в преддверии Нового года. Белорусский лидер выступил с оригинальным предложением, в котором некоторые пользователи Сети разглядели насмешку над дружескими стремлениями россиян.

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко по поводу интеграции России и Белоруссии в рамках строительства Союзного государства продолжается даже в преддверии Нового года. Белорусский лидер выступил с оригинальным предложением, в котором некоторые пользователи Сети разглядели насмешку над дружескими стремлениями россиян.Президент Белоруссии дал интервью радиостанции "Эхо Москвы", во время которого выступил с оригинальным предложением, являющимся своеобразным ответом на идеи Владимира Путина о расширении интеграции двух стран в рамках строительства Союзного государства. Согласно замыслу Александра Лукашенко, ситуацию можно перевернуть."Совсем простой вариант, который будет в России воспринят и в Белоруссии тоже в плане единого государства – вы вступаете в состав Белоруссии", – цитирует Александра Лукашенко. "Россияне будут против? Нет. Белорусы, которые так возмущаются, тоже", – добавил президент Белоруссии. Он отметил, что тем, кто стремится к объединению двух стран, стоит рассматривать и такой вариант.Некоторые пользователи Сети усмотрели в прозвучавшем предложении Александра Лукашенко некую издевку над самой идеей интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства. Впрочем, большинство комментаторов отметили, что совершенно не важно, какая из стран войдет в состав другой. Из-за разницы в масштабах при любой изначальной конфигурации в итоге все равно получится Россия, уверены они.Это обстоятельство, впрочем, не спасло Александра Лукашенко от народного гнева. "Совсем с катушек слетел. Китайский кредит на нем плохо отразился", "Совсем умом тронулся, шутник",Чота "Рыгоравич на гмо-бульбу перешел, что-ли? Как его заносит в последнее время. То туда, то сюда", писали пользователи Сети.