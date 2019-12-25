Максим Галкин стал новым звездным гостем программы Ирины Шихман А поговорить? Известный юморист и шоумен откровенно рассказал о жене Алле Пугачевой.

Максим Галкин стал новым звездным гостем программы Ирины Шихман "А поговорить?" Известный юморист и шоумен откровенно рассказал о жене Алле Пугачевой.Кода стало известно о романе Аллы Пугачевой и Максима Галкина, поднялась шумиха. В искренность чувств молодого артиста мало кто верил. Его даже обвиняли в меркантильности. Однако юморист уверил общественность, что искренне любит Примадонну. Более того, по признанию Максима, он всегда считал себя гораздо старше, чем есть на самом деле."Я этого не чувствую. Когда ты живешь с человеком, ты не можешь чувствовать каких-то резких изменений. Изначально у нас: я был такой пенсионер в душе, а она – такая молодая. Ну то есть она гораздо более легкая на подъем, легкая на принятие решений. Потом Алла мне такую хорошую вещь сказала: "Я могу с тобой спокойно стареть?" Я сказал: "Да".Впрочем, безусловно, они с Аллой учитывают ее возраст и ее перспективы. Отметим, что в апреле Примадонне исполнилось 70 лет. Шоумен признался, что они откровенно говорили о смерти. "Алла совершенно сознательно... Она, наверно, больше уделяет внимание детям, чем я. Она пытается проводить с ними больше времени. Она часто говорит: "Я хочу их успеть чему-то научить, что-то им дать". Абсолютно сознательно. Она безумно ответственная мать. Поищи еще такую", – рассказал Максим Галкин.А недавно дети – шестилетние Лиза и Гарри – задали весьма неоднозначный вопрос артистам. "Какой-то неудобоваримый..." – отметил Максим. Алла подчеркнула, что он был "драматическим очень". Дети, присутствующие при этой беседе, немедленно стали просить озвучить его. Тогда Пугачева не выдержала и обратилась к Лизе: "Ну, кто меня спросил, сколько дней мы будем жить?!"Девочка стала объяснять, что имела в виду время в их замке в деревне Грязь. Но родители ей не поверили.Материал дополняется