Хорватский нападающий Мари Манджукич официально покинул туринский Ювентус. 33-летний хорват перешел в катарский футбольный клуб Аль-Духаиль. Детали подписанного контракта не сообщаются. Накануне он успешно прошел медицинское обследование.

Хорватский нападающий Мари Манджукич официально покинул туринский "Ювентус". 33-летний хорват перешел в катарский футбольный клуб "Аль-Духаиль". Детали подписанного контракта не сообщаются. Накануне он успешно прошел медицинское обследование.Манджукич в нынешнем сезоне потерял место в составе "Старой синьоры", не был включен на групповой этап Лиги чемпионов и не сыграл в сезоне ни одной встречи. Последним матчем в черно-белой футболке "Юве" стала для него игра чемпионата Италии против "Аталанты" в сезоне 2018/19. Тогда он отметился голом и принес команде ничью (1:1).Welcome To #AlDuhail ❤️@MarioMandzukic9