Жаргон абонентов сотовой связи:
Алик - телефон от Alkatel.
Алканафт - фанат трубок от Alkatel.
Вапиться - пользоваться Wap-режимом.
Гнусмас - Телефон марки Самсунг.
ГСМ - стандарт GSM.
Девочка - телефон со встроенной антенной.
Жопорез - GPRS.
Зарядка - зарядное устройство.
Кирпич - телефон Nokia 3310.
Лыжа - телефон LG.
Мальчик - телефон с внешней антенной.
Мертвяк - неработающий телефон.
Морда - индикатор, дисплей телефона.
Мото, Мотороллер, Мотя - Телефон от Motorola.
Моторист - фанат трубок от Motorola.
Ныряльщик (утопленник) - телефон, который перестал работать после того, как его уронили в воду.
Опсос - оператор сотовой связи.
Палки, столбы - деления на индикаторе напряжённости сети.
Парашютист - Телефон, переставший работать после падения.
Панас, поро
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