25.12.2019

2019-12-25 10:05:03

«Милосердие и порядок» устроили новогоднюю ёлку для детей и их родителей

Сказочная атмосфера, время, когда сбываются мечты! Ежегодно в декабре в киноконцертном зале общественной организации "Милосердие и порядок" проходит главное детское новогоднее мероприятие. Ребятам и родителям показали увлекательный спектакль Владимирского областного театра кукол.

- Чего ты ждешь от Нового года? Любишь этот праздник?

- Да, люблю.

- Почему любишь?

- Потому что, он веселый и праздничный.

- Что хочешь в подарок на Новый год?

- Я хочу в подарок на Новый год, чтобы он был счастливый и чтобы он был радостный.

Новогодние елки по инициативе депутата Григория Аникеева проходят во Владимирской области ежегодно. В них принимают участие и дети, и родители.

Оксана Фурлетова, мама юных зрителей:«Мы уже не первый год приходим на елку сюда, в «Милосердие и порядок». Все очень нравится. Довольны и подарками, и представлением. Нам очень приятно, что Григорий Викторович Аникеев уделяет такое внимание нашим детям, нашим семьям.»

Наталья Хватова, мама юных зрителей: «Мы сюда ходим очень часто, недавно мы были здесь на экскурсии по «Гжель» от школы... Здесь по-настоящему как-то уютно, семейно, тепло... Работа Григория Викторовича очень важна и для города, и для региона, Владимирской области, для наших семей и детей.»

Все гости фотографировались у нарядной новогодней елки. Юные зрители получили много позитивных эмоций и сладкие подарки!

Ольга Павловская, Александр Чунаев. «Вести-Владимир»