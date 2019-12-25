У эстрадного певца Михаила Шуфутинского целых семь внуков. Он поведал об успехах одного из них – Ноя.

У эстрадного певца Михаила Шуфутинского целых семь внуков. Он поведал об успехах одного из них – Ноя.Оказалось, 17-летний юноша тоже увлекается музыкой, как и его звездный дед. Ной вместе с остальными членами семьи проживает в Америке, в Филадельфии."Его новый трек “Diaspora” стал популярным в Израиле", – похвастался Шуфутинский в своем инстаграм-аккаунте.Ной является наследником младшего сына Михаила – Антона, который женился на американке. Мужчина не пошел по стопам отца, поэтому преподает в одном из престижных американских университетов.24 Дек 2019 в 9:29 PSTПомимо Ноя у Антона еще трое детей – два сына Захар и Дмитрий, а также маленькая Ханна Ренэ. Крошке в этом году исполнилось всего семь лет.Старший сын Михаила – Дэвид – в отличие от младшего брата обосновался вместе с семьей в Москве. Он является востребованным продюсером и многодетным отцом. У него два сына и дочь.Напомним, недавно 71-летний Шуфутинский предстал перед поклонниками во всей красе. Он опубликовал видео из бассейна. Как писали , у некоторых фолловеров ролик с обнаженным музыкантом вызвал отвращение.