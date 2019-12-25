Фигуристка Евгения Медведева буквально взвыла из-за жестокой травли, которая обрушилась на нее после перехода от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру. Девушка не понимает, почему хейтеры так несправедливы к ней.
Фигуристка Евгения Медведева буквально взвыла из-за жестокой травли, которая обрушилась на нее после перехода от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру. Девушка не понимает, почему хейтеры так несправедливы к ней.
Двукратная чемпионка выразила крайнее недоумение от поведения фанатов. Она отметила, что регулярно получает в социальных сетях гневные комментарии в свой адрес. Пользователи зачастую пишут, что Евгения не патриотка, раз отказалась от российского тренера и переехала жить в другую страну.
"Честно говоря, поначалу мне было страшно, так как то, что
происходило, было за пределами моего понимания. Почему вы тратите на
меня время? Почему вы делаете все это, ведь я вам не сделала ничего
плохого", – искренне не понимая поведения поклонников подчеркнула Медведева в интервью
Она добавила, что ее это несколько задевает, опять же потому что ей неизвестная мотивация пользователей. Стоит заметить, что регулярная жесткая критика сильно влияет на самооценку не только обычного человека, но и знаменитости. Когда постоянно живешь под прицелом телекамер и под пристальным вниманием прессы и общественности, это является большим стрессом для психики.
"Нет, у меня нет депрессии из-за этого. Я просто думаю: "Почему
вы это делаете? Я выступаю за нашу страну, так почему?" Никогда этого не
пойму", – подчеркнула российская фигуристка.
Напомним, что ранее девушка желание изменить форму своего носа. По словам Евгении, она чувствует себя некомфортно в нынешнем виде и мечтает стать еще лучше. Правда, спортсменка также отмечала, что вряд ли она действительно решится на пластическую операцию.
24 Дек 2019 в 2:35 PST