Фигуристка Евгения Медведева буквально взвыла из-за жестокой травли, которая обрушилась на нее после перехода от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру. Девушка не понимает, почему хейтеры так несправедливы к ней.

Фигуристка Евгения Медведева буквально взвыла из-за жестокой травли, которая обрушилась на нее после перехода от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру. Девушка не понимает, почему хейтеры так несправедливы к ней.Двукратная чемпионка выразила крайнее недоумение от поведения фанатов. Она отметила, что регулярно получает в социальных сетях гневные комментарии в свой адрес. Пользователи зачастую пишут, что Евгения не патриотка, раз отказалась от российского тренера и переехала жить в другую страну."Честно говоря, поначалу мне было страшно, так как то, чтопроисходило, было за пределами моего понимания. Почему вы тратите наменя время? Почему вы делаете все это, ведь я вам не сделала ничегоплохого", – искренне не понимая поведения поклонников подчеркнула Медведева в интервьюОна добавила, что ее это несколько задевает, опять же потому что ей неизвестная мотивация пользователей. Стоит заметить, что регулярная жесткая критика сильно влияет на самооценку не только обычного человека, но и знаменитости. Когда постоянно живешь под прицелом телекамер и под пристальным вниманием прессы и общественности, это является большим стрессом для психики."Нет, у меня нет депрессии из-за этого. Я просто думаю: "Почемувы это делаете? Я выступаю за нашу страну, так почему?" Никогда этого непойму", – подчеркнула российская фигуристка.Напомним, что ранее девушка желание изменить форму своего носа. По словам Евгении, она чувствует себя некомфортно в нынешнем виде и мечтает стать еще лучше. Правда, спортсменка также отмечала, что вряд ли она действительно решится на пластическую операцию.24 Дек 2019 в 2:35 PST