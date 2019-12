Сегодня мой сын оказался в меню дублинского зоопарка. Так подписал видео из зоопарка Дублина мужчина, на сына которого кинулся тигр. При этом за кадром слышен смех отца малыша, который позировал для фото, когда хищник охотился.

"Сегодня мой сын оказался в меню дублинского зоопарка". Так подписал видео из зоопарка Дублина мужчина, на сына которого кинулся тигр.При этом за кадром слышен смех отца малыша, который позировал для фото, когда хищник охотился.Видео было размещено в Интернете и за пару дней получило десятки тысяч лайков, ретвитов и больше 1,8 миллиона просмотров в "Твиттере".My son was on the menu in Dublin Zoo today #raar pic.twitter.com/stw2dHe93g— RobC (@r0bc) 22 декабря 2019 г.Впрочем, между тигром и мальчиком был надежный защитный прозрачный экран, так что ему ничего не грозило.Ребенок оглянулся и отпрянул в тот момент, когда с разбега тигр врезался в стекло и стал бить по нему лапами.