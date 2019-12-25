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<a href="https://33live.ru/novosti/25-12-2019-molodaya-izbrannica-89-letnego-ivana-krasko-obyavila-o-beremennosti.html" target="_blank">Молодая избранница 89-летнего Ивана Краско объявила о беременности</a> - Несмотря на развод, Иван Краско сумел сохранить теплые отношения со своей экс-супругой Натальей. А теперь женщина рассказала, что ждет ребенка.