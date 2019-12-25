Особый восторг у зрителей вызвало выступление бойцов спецназа...

Бойцов отряда специального назначения «Гром» УНК ГУ МВД России по г. Москве посетили учащиеся одной из школ столицы.Мероприятие состоялось в Управлении по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве. В начале встречи перед детьми выступил командир ОСН «Гром» полковник полиции Борис Шатнов. Он рассказал ребятам о сложной и нужной работе спецподразделения столичной полиции.Затем ученикам показали фильмы о ежедневных тренировках бойцов и специальных операциях по задержанию преступников.Ребятам предоставили возможность познакомиться с выставкой огнестрельного оружия и специальных средств, находящихся на вооружении спецназа наркоконтроля.Особый восторг у зрителей вызвало выступление бойцов спецназа, которые показали учебный «захват» автомашины с условными противниками и демонстрацией приемов рукопашного боя.В завершении встречи бойцы спецназа прокатили детей на бронеавтомобиле «Патруль» и разрешили посидеть внутри бронированной разведывательно-дозорной машины (БРДМ), состоящих на вооружении спецподразделения.Полицейские наглядно продемонстрировали боевую экипировку, оружие и специальные средства, применяемые при проведении специальных операций.Ребятам очень понравилось мероприятие, многие были восхищены умениями сотрудников спецназа и изъявили желание записаться в спортивные секции, а когда вырастут прийти работать в органы внутренних дел.УНК ГУ МВД России по г. Москве