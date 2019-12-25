25.12.2019

2019-12-25 18:30:03

Музей-заповедник купил себе новое здание во Владимире

У Владимиро-Суздальского музея-заповедника появится свой центр реставрации и хранения фондов. Новое здание презентовали сегодня. Также гендиректор музея Светлана Мельникова рассказала о работах в знаменитом музее хрусталя во Владимире.

Пока под сводами старинной Троицкой церкви пусто. Но "хрустальная сказка" обязательно вернётся. Экспозицию, открытую в 1975-ом, разобрали после июньской истории 2018-ого. Из-за вибрации грунта при строительстве фонтана на Театральной площади был утрачен один из экспонатов. Часть композиции "Орхидеи". Пришлось переселить сотни хрупких предметов. По словам гендиректора музея-заповедника Светланы Мельниковой, ЧП заставило пересмотреть подходы. Тем более, требования к музейному оборудованию ужесточились.

Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Если в предыдущие годы, желая создать некий художественный образ, проектировщики могли позволить себе некоторые вольности, как например, открытая витрина, как например, такие моменты, когда вещь ставят на стекле или на зеркале, то сейчас требования совершенно иные и перед нами, на первый взгляд, стояли невыполнимые задачи».

Современные витрины изготовлены с учётом "музейных" стандартов. Конкурс выиграл подрядчик из Кургана. Алексей Немченко рассказывает: "с ведущими российскими музеями сотрудничают не в первый раз". Работа во Владимире была "тонкой" и "ответственной". Здесь и сложность изготовления, и качество сборки, и даже фурнитура. Особое внимание - стеклу. Его толщина - 8 миллиметров.

Алексей Немченко, подрядчик: «Витрина, стекло - триплекс. Два стекла, внутри - плёнка. Ультрафиолетовое излучение - идёт полностью сохранение экспозиции. И стекло "оптивайт" - нет зеленоватого отлива».

Установку нового оборудования предварили большие ремонтные работы. Внутреннее пространство Троицкого старообрядческого храма 1913 года постройки полностью приведено в порядок. Ремонт внутри памятника - всегда череда длительных согласований.

Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Все абсолютно новое. Понятно, что просто привести в порядок стены и своды в таком помещении - это тяжелейшая работа. Одна установка лесов - до купола - требует немало времени и достаточно серьёзных реставрационных навыков».

Отдельная тема - художественное решение экспозиции. Её, безусловно, ждет обновление. Она как необычный исторический "спектакль" должна дать представление об основных вехах уникального производства "родом из Гусь-Хрустального". В перспективе - и использование мультимедиа.

Мария Платанюк: «Когда всё-таки вернётся знаменитый владимирский музей хрусталя? Музейщики не скрывают: впереди ещё немало работы. Но закончить операцию по преображению планируют к маю 2020 года. Открытие хотят приурочить к Международному Дню музеев».

А решить больной вопрос "прописки" уникальных фондов поможет вот это здание. Новое приобретение музея-заповедника. На Большой Нижегородской, 107. Здесь разместится Центр реставрации и хранения фондов. Общая площадь - полторы тысячи квадратных метров. Стоимость сделки - 52 миллиона рублей. Проблема острая. Музею элементарно не хватает площадей. Выбор был непростым. Изначально "присматривали" объекты в центре, но их "возраст" в данном случае был "не в плюс". Хранилище должно быть "безопасным" для исторических предметов.

Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Это качественная постройка. Это хорошая надежная система отопления. Это надёжные материалы, которые использовались при строительстве здания, это надёжные несущие перекрытия».

В многомиллионную сумму обойдётся и оборудование будущего центра. Здесь появятся элементы открытого хранения. В планах - проведение выставок и конференций. А также строительство прозрачной "надстройки". Чтобы "открыть" панораму на город.

Мария Платанюк, Александр Чунаев

«Вести-Владимир»

