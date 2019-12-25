Британский поп-исполнитель Эд Ширан объявил об уходе в бессрочный отпуск. Музыкант заявил, что работал без перерыва с 2017 года, сообщает
По словам артиста, на время отдыха он также покинет ..
Британский поп-исполнитель Эд Ширан объявил об уходе в бессрочный отпуск. Музыкант заявил, что работал без перерыва с 2017 года, сообщает
По словам артиста, на время отдыха он также покинет социальные сети. передает, что освободившееся время посветит путешествиям, чтению книг и творчеству. Ширан также пообещал после отпуска вернуться с новой музыкой.