Британский поп-исполнитель Эд Ширан объявил об уходе в бессрочный отпуск. Музыкант заявил, что работал без перерыва с 2017 года, сообщает По словам артиста, на время отдыха он также покинет ..

Британский поп-исполнитель Эд Ширан объявил об уходе в бессрочный отпуск. Музыкант заявил, что работал без перерыва с 2017 года, сообщаетПо словам артиста, на время отдыха он также покинет социальные сети. передает, что освободившееся время посветит путешествиям, чтению книг и творчеству. Ширан также пообещал после отпуска вернуться с новой музыкой.