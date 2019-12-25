В ГУ МВД России по г. Москве поздравили ветерана столичной полиции, участника Великой Отечественной войны Николая Мишуту с 90-летним юбилеем...

В ГУ МВД России по г. Москве поздравили ветерана столичной полиции, участника Великой Отечественной войны Николая Мишуту с 90-летним юбилеем.«Мы ценим тот огромный вклад, который вы внесли в развитие органов внутренних дел. Желаю вам крепкого здоровья, жизненной энергии и отличного настроения!», - обратился с поздравлением заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве — начальник полиции генерал-майор полиции Сергей Плахих.Николай Васильевич родился 15 декабря 1929 года в Таборинском районе Свердловской области. После демобилизации в 1950 году поступил на службу рядовым милиционером в ГАИ. Его первый пост находился на Большом Каменном мосту. По служебной необходимости Николай Мишута был направлен на Западную Украину, где принимал активное участие в ликвидации банд, оставшихся после войны. Впоследствии за эти заслуги ему был присвоен статус участника Великой Отечественной войны.После возвращения из командировки Николай Мишута продолжил служить в московской милиции. Долгие годы службы он отдал РУВД Фрунзенского райсполкома. В дни проведения Олимпиады на долю сотрудников этого РУВД выпала большая ответственность по охране общественного порядка, так как на территории района находились десятки олимпийских объектов. За образцовое выполнение поставленных задач по обеспечению безопасности москвичей и гостей столицы во время проведения Олимпиады -80, Николай Васильевич был представлен к государственной награде. Коллеги юбиляра отзываются о нем, как о добросовестном, трудолюбивом человеке, особо отмечая, что на всех руководящих должностях он чутко и внимательно относился к своим подчиненным. Супруга ветерана возглавляла Отдел по работе с несовершеннолетними аэропорта Шереметьево. В июле 1983 года Николай Мишута в звании полковника милиции вышел на заслуженный отдых. В настоящее время он является членом ветеранской организации УВД Северного округа.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве