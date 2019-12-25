Ксения Собчак решила обсудить светскую жизнь столицы. В итоге мужа
телеведущей, режиссера Константина Богомолова, подняли на смех.
Ксения Собчак решила обсудить светскую жизнь столицы. В итоге мужа
телеведущей, режиссера Константина Богомолова, подняли на смех.
В рамках собственного шоу "Осторожно, Собчак!" Ксения собрала
за круглым столом всех тех, кто имеет точное понимание о том, что представляет
собой светская жизнь в Москве – это журналисты и кинокритики. В разгар обсуждения
гостья теледивы "проехалась" по Константину Богомолову.
Основательница Telegram-канала "Антиглянец", Татьяна Столяр,
сказала, что муж Собчак попал в культурный пласт столицы, "присосавшись к нему".
Так, по мнению создательницы канала, делают практически все богачи.
"Светская элита
пытается охомутать, каким-то образом присосаться к представителям культурного
класса. Это произошло в свое время с Константином Богомоловым. Богатые
выступают на таком культурном подсосе, потому что им скучно слушать одни и те
же разговоры, ходить на одни и те же вечеринки и премии", – заявила гостья Ксении
Собчак.
Татьяна уверена, что представители светского общества плевать хотели на творчество композитора и пианиста Кирилла Рихтера, хореографа
Владимира Варнавы и балерины Дианы Вишневой, но на их выступления ходят. Они
делают это, по словам Столяр, чтобы казаться умнее и культурнее.
24 Дек 2019 в 6:01 PST
в ответ заявила, что ранее светская тусовка
проводила время в ночных клубах. Состоятельные дамы и господа прожигали жизнь
на танцполе, дескать, пусть лучше посещают театры и выставки.
Попыталась теледива выгородить мужа. сказала,
что это она "светская львица" "присосалась" к миру культуры.