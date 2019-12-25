Ксения Собчак решила обсудить светскую жизнь столицы. В итоге мужа телеведущей, режиссера Константина Богомолова, подняли на смех.

Ксения Собчак решила обсудить светскую жизнь столицы. В итоге мужателеведущей, режиссера Константина Богомолова, подняли на смех.В рамках собственного шоу "Осторожно, Собчак!" Ксения собралаза круглым столом всех тех, кто имеет точное понимание о том, что представляетсобой светская жизнь в Москве – это журналисты и кинокритики. В разгар обсуждениягостья теледивы "проехалась" по Константину Богомолову.Основательница Telegram-канала "Антиглянец", Татьяна Столяр,сказала, что муж Собчак попал в культурный пласт столицы, "присосавшись к нему".Так, по мнению создательницы канала, делают практически все богачи."Светская элитапытается охомутать, каким-то образом присосаться к представителям культурногокласса. Это произошло в свое время с Константином Богомоловым. Богатыевыступают на таком культурном подсосе, потому что им скучно слушать одни и теже разговоры, ходить на одни и те же вечеринки и премии", – заявила гостья КсенииСобчак.Татьяна уверена, что представители светского общества плевать хотели на творчество композитора и пианиста Кирилла Рихтера, хореографаВладимира Варнавы и балерины Дианы Вишневой, но на их выступления ходят. Ониделают это, по словам Столяр, чтобы казаться умнее и культурнее.24 Дек 2019 в 6:01 PSTв ответ заявила, что ранее светская тусовкапроводила время в ночных клубах. Состоятельные дамы и господа прожигали жизньна танцполе, дескать, пусть лучше посещают театры и выставки.Попыталась теледива выгородить мужа. сказала,что это она "светская львица" "присосалась" к миру культуры.