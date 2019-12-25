Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права. Некоторые эксперты считают, что теперь будет сложнее, ведь экзамен придется сдавать на улице в более непростых условиях. Но главное не это.

Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права. Некоторые эксперты считают, что теперь будет сложнее, ведь экзамен придется сдавать на улице в более непростых условиях. Но главное не это."У меня есть один критерий — это приведет к безопасности дорожного движения или нет? С точки зрения разумности этих решений я думаю, что они однозначно должны привести к повышению безопасности дорожного движения", — сообщил Сергей Канаев, руководитель Федерации автовладельцев России.Во-первых, будет снят запрет на обучение вождению на магистралях с разрешенной скоростью выше 60 километров в час. Также до 20 лет повышается возрастной ценз для тех, кто хочет получить права на вождение автобуса, троллейбуса или трамвая. Третье изменение — кандидат в водители не будет допущен до экзамена в автоинспекции, если у автошколы не было образовательной лицензии на момент обучения."Наших учеников за рубежом называют теоретиками. И это правильно. Так что новые требования позволят усилить компетенции водителей, которые желают участвовать в дорожном движении", — проинформировал общественность Сергей Лобарев, президент Гильдии автошкол России.Изменится и взаимодействие ГИБДД с нарушителями. Водительское удостоверение после лишения не вернут гражданину, если у него имеется задолженность по штрафам.Реформа стартует уже в начале следующего года. А с 1 октября изменится и порядок получасового практического экзамена. Он будет состоять из тестов на площадке и в городе.Перед выездом на дорогу с оживленным движением, экзаменатор сначала будет проверять базовые навыки вождения, такие как старт, движение на подъеме и параллельную парковку. Затем, когда кандидат в автомобилисты покажет, что владеет азами вождения, экзаменатор направит его на улицы.Сегодня можно заранее проехать и обкатать учебный маршрут. Но с 1 октября будет публиковаться лишь список улиц, по которым, возможно, надо будет проехать на экзамене"Проведение экзамена на заранее известных маршрутах исключается. Экзаменационные маршруты будут представлять собой перечень дорог и территорий, на которых проводятся практические занятия, что позволит исключить возможность их заучивания кандидатами в водители", — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Для тех, кто сдает экзамен на вождение мотоциклом, ничего не поменяется. Они по-прежнему будут сдавать его на площадке.Если человек не согласен с результатами экзамена, то результаты экзамена можно будет аннулировать в случае отрицательной оценки. Отменить положительный итог экзамена может и ГИБДД — в случае предоставления поддельных документов, например, медсправки.Меняются и сроки проведения повторных экзаменов. Проверка теоретических знаний будет назначаться не ранее чем через 7, но не позже 30 дней после неудачной попытки. Проверка навыков вождения — не ранее 7, но не позже 60 дней. Если кандидат не сдаст тест в третий раз, четвертую попытку ему предоставят только через месяц.