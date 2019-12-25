25.12.2019

2019-12-25 19:05:03

На видео сняли загоревшийся в Муроме «КамАЗ»

Очевидцы сняли на видео грузовик, загоревшийся в Муроме. Кадрами с места происшествия они поделились в социальных сетях.

По информации сайта Муром24, возгорание произошло около 15.30 около дома "21 по улице Куликова. Горел груженый "КамАЗ". Огнем были повреждены кабина и моторный отсек автомобиля площадью 4 квадратных метра. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.