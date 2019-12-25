Католики и протестанты только готовились встречать Рождество. В это же самое время евреи уже отмечали один из главных своих праздников – Хануку. Корреспондент Дни.ру надел кипу и под звездами Кремля вкусил кошерной пищи вместе с украшенными звездами Давида звездами политики и искусства.

Католики и протестанты только готовились встречать Рождество. В это же самое время евреи уже отмечали один из главных своих праздников – Хануку. Корреспондент "Дни.ру" надел кипу и под звездами Кремля вкусил кошерной пищи вместе с украшенными звездами Давида звездами политики и искусства.Хануку иначе называют "праздником свечей", которые зажигают в честь чуда, происшедшего при освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры.По преданию тогда евреи нашли масло для лампад, которого хватало для поддержания огня лишь в течение одного дня. Однако, чудесным образом огонь в золотой меноре (семисвечнике) горел целых восемь дней. С тех пор в память об этом событии в праздник каждый вечер зажигают свечи: одну – в первый день праздника, две – во второй и так далее. Евреи верят, что "немного света достаточно для того, чтобы рассеять большую тьму".Этот праздник начинается 25-го числа еврейского месяца кислева и длится больше недели. Главный раввин России Бер Лазар рассказал, что по всей Москве каждый день проходит 3-4 большие ханукальные вечеринки – этот день нужно проводить шумно и весело, с песнями, танцами и молитвами.И самые известные евреи Златоглавой свято чтут эти обычаи. Уж как на ханукальной вечеринке плясали под "Хава Нагилу" и банкиры, и режиссер Марк Розовский, и отец "Ералаша" Борис Грачевский, и даже сенатор Людмила Нарусова! Как кричали они весело на иврите: "Хаг Ханука Самех" ("Радостного праздника Ханука")!"Мать Ксении Собчак, к слову, формально еврейкой не считается – иудейских кровей был только ее отец Борис Моисеевич Нарусович. Но мессианские учителя уверяют, что суть еврейства не в рождении, а в хождении перед Творцом. "Еврейство не сводится к рождению, оно сводится к хождению. Так что вопрос того, кто является евреем – это вопрос того, как живет человек", – говорят они. А живет правильно – отмечает все еврейский праздники от Рош-а-Шана до Песаха, является членом общественного совета Российского Еврейского Конгресса.В советские годы, когда Нарусова работала доцентом кафедры истории, докторант Ленинградского государственного института культуры им. Крупской, о таком широком и веселом праздновании Хануки она вряд ли и мечтать могла. Впрочем, как заверил ребе Адольф Шаевич, еврейские традиции в то время тоже поддерживались. "Мы даже думаем, что песня "Московских окон негасимый свет" (музыка Михаила Львовича Матусовского, исполнял Леонид Осипович Утесов) – о том, как в дни Хануки в столице на окнах горят на окне ритуальные подсвечники", – пошутил Адольф Соломонович.