Сразу несколько факторов играют на руку президенту Белоруссии Александру Лукашенко, запустившему в своей стране процесс белорусизации. О том, в чем они заключаются, и что в действительности может вызвать недовольство у широких слоев белорусского общества специально для Дни.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.

Сразу несколько факторов играют на руку президенту Белоруссии Александру Лукашенко, запустившему в своей стране процесс белорусизации. О том, в чем они заключаются, и что в действительности может вызвать недовольство у широких слоев белорусского общества специально для "Дни.ру" рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.Пример Украины показал, что рано или поздно агрессивная поддержка государством национального меньшинства оборачивается гонениями на русское большинство. Значительная часть общества, столкнувшись с подобной политикой, отказывается от своей идентичности, однако находятся и недовольные. Все это чревато провоцированием серьезных конфликтов на национальной почве.Заигрывая с белорусскими националистами, ранее занимавшими долю, сравнимую со статистической погрешностью, Александр Лукашенко дал старт этому процессу и в своей стране. И самая большая опасность белорусизации для живущих там русских, русскоязычный и русскокультурных людей, заключается в том, что этот процесс проходит практически незаметно.И темпы белорусизации в Белоруссии таковы, словно Александр Лукашенко учел негативный опыт Украины, начавшей резко отказываться от русского языка практически сразу после Майдана. "Это можно описать известной аналогиейо лягушке: если лягушку бросить в кипяток, то она выскакивает оттуда, какДонбасс. А если ее положить в холодную воду в кастрюлю и нагревать ее постепенно, она там сварится. Вот Белоруссия –это вода в холодной кастрюле, где все делается очень медленно и постепенно", – в разговоре с корреспондентом "" заметил Богдан Безпалько.13 Июл 2019 в 1:50 PDTНакладывает свой отпечаток и склад характера живущих в Белоруссии людей. "Недавно ученые сравнивали русских и белорусов, их отличая вменталитете, и пришли к тому выводу, что белорусы отличаются исключительно "померкованностью",то есть умеренностью, сдержанностью, скромностью и так далее", – рассказал политолог."Поэтому,конечно, протестов по поводу белорусизации в Белоруссии не будет. Как потому,что она проходит очень медленно и для многих незаметно, так и потому, что самибелорусы – это народ очень смирный и спокойный", – подчеркнул он.23 Дек 2019 в 7:05 PSTИ если и стоит бояться народного гнева, то совершенно по другим причинам. "В Белоруссиипротесты могут быть вызваны процессами социально-экономической деградации.Например, если вдруг массово исчезну рабочие места, если вдруг вырастут тарифыв два-три раза", – уверен Богдан Безпалько.В случае же культурного угнетения белорусское общество вряд ли станет проявлять свой норов. В этом, как ни парадоксально, заключается главная опасность развернутой в стране антироссийской кампании. Широким слоям она не станет заметна до тех пор, пока не окажется уже слишком поздно и план будет близок к своему завершению.