Неправильное лечение насморка чревато тяжелыми осложнениями вплоть до госпитализации. Врачи рассказали, как бороться с ринитом правильно.

Неправильное лечение насморкачревато тяжелыми осложнениями вплоть до госпитализации. Врачи рассказали, какбороться с ринитом правильно.Многиеотносятся к насморку беспечно, полагая, что это пустяковое заболевание. Однакоон может быть не так безопасен, как кажется на первый взгляд. Даже если нетповышенной температуры, лучше при рините соблюдать постельный режим.Еслиже остаться дома не получается, то на работе нужно соблюдать определенныеограничения. Медики советуют как можно чаще проветривать и увлажнять помещение,где вы находитесь. Ведь пыль и сухость являются благотворными факторами дляразмножения бактерий и вирусов.Крометого, врачи не рекомендуют при лечении насморка перемещаться на общественномтранспорте, сообщает . Прежде всего, заболевшим нужнопозаботиться о собственном иммунитете, а также полоскать нос солевым раствором.Материал дополняется