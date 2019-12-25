По имеющимся данным, злоумышленники занимались переработкой и фасовкой черной икры, добытой браконьерским способом, предположительно, на территории Дальнего Востока и Поволжья...

«Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве задержаны подозреваемые в незаконном обороте икры рыб, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.По имеющимся данным, злоумышленники занимались переработкой и фасовкой черной икры, добытой браконьерским способом, предположительно, на территории Дальнего Востока и Поволжья. Готовая продукция под видом легальной сбывалась на рынках Москвы.По выявленному оперативниками факту Останкинским межрайонным следственным отделом СУ по Северо-Восточному административному округу ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 258.1 УК РФ.Сотрудниками полиции во взаимодействии с представителями Росрыболовства и Росгвардии на территории Москвы проведены обыски по местам проживания подозреваемых, а также в помещениях хранения и сбыта нелегальной продукции.Обнаружено и изъято около 475 килограммов икры рыб осетровых видов, а также денежные средства, банковские карты, фасовочные контейнеры, полиграфическая продукция, механизмы и инструменты, а также документы и черновые записи, имеющие значение для расследования уголовного дела. Образцы изъятой продукции направлены на экспертизу.Четверо предполагаемых организаторов противоправной деятельности задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк