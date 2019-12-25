25.12.2019

2019-12-25 20:25:03

Новогодняя карусель приглашает за подарками

На улице нет снега - праздничное настроение подарит ярмарка "Новогодняя карусель". Она проходит уже в 18 раз при поддержке Владимирской торгово-промышленной палаты.

От полезных подарков до деликатесов для новогоднего стола. На 18-ую ярмарку "Новогодняя карусель" в этом году приехали представители 27 регионов России.

Дмитрий Кузин, вице-президент Торгово-промышленной палаты Владимирской области: «В выставке сегодня принимают участие 120 участников. 30 из них представляют Владимир и область. Остальные приехали к нам из других городов России. Это и Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург,Ярославль, Пенза и многие другие».

На втором этаже экспоцента развернулся настоящий базар. Среди участников выставки - представители фирмы по производству финской одежды. Практичные, стильные и удобные куртки и пальто разной длины и размеров, мужские и женские модели. Легкие и морозостойкие: на смену привычным, но не практичным пуху и синтепону приходят новые технологии - мембранные утеплители.

Максим Барышев, представитель фирмы по производству финской одежды: «Это утеплители, которые состоят из нескольких слоев различных материалов, таких как хлопок, вискоза. То ест натуральные и полунатуральные ткани. Их можно прекрасно стирать в машинке, без всякой химчистки. Они дышащие, рассчитаны на различные диапазоны носки».

Утеплиться в морозы помогут знаменитые оренбургские пуховые изделия. Постоянный участник ярмарки - компания "Пушинка" привезла новинки этого года: ажурные варежки и носочки. Рукодельницы найдут здесь натуральную пряжу.

Татьяна Смолдырева, директор ООО «Пушинска» (г. Орск, Оренбургская область): «Все, кто умеет вязать, можно купить пряжу. Пряжа на вес у нас. Очень хорошая, мягкая, не колючая».

Качество и красота из Белоруссии. Оршанская фабрика льна создаст уют в доме. Большой выбор полотенец, салфеток и скатертей. Только натуральные материалы. Владимирцам привезли лучшие товары: льняное постельное белье, гипоаллергенные одеяла, пледы и полотенца из вареного льна. Лен согревает зимой и дает прохладу летом.

Жанна Карачева, представитель Оршанской льняной фабрики: «Вареный лен - это лен, который изготавливается по особой технологии. Он умягчается, он очень комфортный, приятный к телу, на ощупь, на ощущения».

Чистоту поддержат изделия из микрофибры и бамбука. На 2-м этаже Экспоцентра - "Пылесос на ладони" - это чистота на любой поверхности в вашем доме и автомобиле, без моющих средств. Высокое качество, цены от ста рублей, праздничные скидки.

Ираида Бодренко, генеральный директор фирмы «Лесна»: «Жирный крем нанесен на зеркало. Никакими салфетками без моющих средств мы не справимся. А когда у нас есть такая волшебная салфетка - буквально одна операция и ваше стекло блестит как хрусталь Сваровского. Вымыть окно теперь становится одним удовольствием».

Товары для дома можно приобрести в "Центре удобных мелочей". Универсальная посуда "Пчелка" - хит продаж. В ней можно разогревать, размораживать и готовить пищу. Герметичные крышки помогают надолго сохранить свежесть продуктов. Гейзерные кофеварки, незаменимые шинковки и рельефные ножи. Новинка ярмарки - многофункциональные кухонные гаджеты.

Евгения Буцаева, представитель «Центра умных мелочей»: «Нужно меньше усилий, когда нужно много пошинковать овощей. Эта терка - спасение. Совершенно не чувствуется усталость. Можно гору капусты, моркови натереть, совершенно не устав».

На новогоднем столе обязательно должна быть рыба. Стенд рыбной продукции из Камчатки собал десятки владимирцев. Деликатесы холодного и горячего копчения, рыба разного посола. Здесь можно приобрести белорыбицу, нерку , омуля, окуня, палтуса и и многое другое. Коронный продукт среди камчатского улова - чавыча. По вкусу эта рыба близка к семге, но она менее жирная и калорийная, что позволяет использовать ее для диетического питания. А украшением праздничного стола станет свежайшая зернистая икра чавычи. Все можно попробовать. Торговая точка находится на самом входе в Экспоцентр.

Наталья Громова, покупатель: «Здесь такой запах вкусный. Мимо не пройдешь. Вот и купили. Сельдь, скумбрию и корюшку».

"Новогодняя карусель" - это три богатые площадки. Два этажа выставочных залов и уличная территория перед Экспоцентом. Вся непищевая продукция разместилась на втором этаж. Успеть за подарками для себя и близких нужно с 25 по 28 декабря.

Ольга Павловская, Максим Котов

«Вести-Владимир»

