Перепады температуры, несоблюдение уровня влажности, отсутствие должной вентиляции — всё это может стать губительным для бесценных полотен Николая и Святослава Рерихов. Картины сейчас находятся в одном из павильонов ВДНХ, но многие считают, что условия там совершенно не подходят для богатейшей коллекции. Свою оценку ситуации дали специалисты Минкульта.

Перепады температуры, несоблюдение уровня влажности, отсутствие должной вентиляции — всё это может стать губительным для бесценных полотен Николая и Святослава Рерихов. Картины сейчас находятся в одном из павильонов ВДНХ, но многие считают, что условия там совершенно не подходят для богатейшей коллекции. Свою оценку ситуации дали специалисты Минкульта.Встреча представителей общественных организаций и министерства культуры проходила в том самом 13-м павильоне ВДНХ, куда весной переехал музей Рерихов. Общественники убеждены, что многие музейные стандарты при экспозиции шедевров — нарушены."Маленькие картины помещать так высоко — это в какой-то степени актиэкспозиционный приём. Из рериховских картин сделали декоративный фриз", — рассказала Мария Майстровская, доктор искусствоведения.Одна из главных претензий представителей общественности — вот эта стена. Она перемежается огромными оконными проемами, прикрытыми небольшим слоем гипсокартона. И бесценные картины висят словно на стекле. Но еще опаснее температурно-влажностный режим. Батареи, уверяют активисты, гонят обжигающий воздух прямо на бесценные холсты."Ну сейчас-то не шпарит? — Потому что они выключены в течение пяти дней. Специально для того, чтобы здесь поработала эта комиссия. Вы понимаете, что творится? Мы с вами уйдем, и тут всё включат", — пояснила Натэла Хубулава, искусствовед."Я понимаю, что здесь есть что улучшать, но здесь нет ничего критического. Нет никаких оснований полагать, что картинам Рерихов что-то угрожает. Об этом говорят специалисты, а мы прислушиваемся к мнениям специалистов", — заявил Владислав Кононов, директор департамента музеев министерства культуры РФ.Экспертная комиссия Минкульта показывает данные мониторинга. Во время нашей прошлой съемки, к слову, не все температурные датчики были на месте. Но сейчас — демонстрируют специалисты — все исправлено. Температура в помещении, где висят картины, +18°. Влажность порядка 40%. Батареи закрыты отражающими экранами."Это отводящий тепло экран от батареи, который, когда воздух горячий поднимается, отводит его в сторону, чтобы не было прямого восхождения воздуха на живопись", — рассказал Дмитрий Антонов, директор государственного научно-исследовательского института реставрации."На самом деле это самые обычные металлические уголки и карнизы оконные. Это не экран, это не музейное оборудование. Мы хотим знать, где здесь установлена система противопожарной безопасности? И какая она — водяная, сухая? Мы ее не видим. Здесь нет вентиляции, никакой", — возразила Елена Ещенко, представитель общественной организации.Еще одна претензия — гардероб в новом музее. Он расположен в непосредственной близости от картин.Представители общественных организаций недовольны выводами комиссии Минкульта и считают, что ситуация требует вмешательства международных экспертов. Которые должны выдать заключение: могут ли уникальные работы выставляться в павильоне на ВДНХ.