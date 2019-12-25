Артист цирка Юрий Куклачев устроил дом для престарелых в
своем особняке на Рублевке. Знаменитость забирает к себе кошек, которым уже более
25 лет.
Артист цирка Юрий Куклачев устроил дом для престарелых в
своем особняке на Рублевке. Знаменитость забирает к себе кошек, которым уже более
25 лет.
По словам Куклачева, животных-артистов, которые слишком стары,
чтобы работать на сцене, он отвозит к себе. Юрий Дмитриевич создает для
пушистых любимцев самые лучшие условия.
"Мы живем в лесу на Рублевке, есть шесть соток земли. Обычно
я там сажаю редиску, морковь, сливы, помидоры, яблоки. Большая часть моих кошек
живут в "Хрустальном замке" в театре. А дома у меня дом пенсионеров. Там кошки,
которым по 25 лет. Таких много", – сказал "главный кошатник страны".
После Юрий Куклачев рассказал, как прошел его юбилей.
Артисту исполнилось 70 лет. Организовать мероприятие помогали братья Запашные. Шикарное
представление устроили в большом Московском государственном цирке на проспекте
Вернадского.
18 Ноя 2019 в 7:08 PST
отметил, что цирк со временем очень поменялся, он стал
походить на канадский. Теперь акцент делается на красоту костюма и
хореографические номера. Стараниями зоозащитников животных на сцену выпускают
все реже.
"Зоозащитники выступают не против животных в цирке, а против
России. Я считаю, это нарушение прав человека и насилие над нашей страной. Эта
маленькая кучка людей пытается навязать нам свое мнение. Нам, великой России,
они хотят диктовать свои законы. Ребята, гуляйте! Какой цирк без животных?
Всегда так было", – цитирует сайт