Артист цирка Юрий Куклачев устроил дом для престарелых в своем особняке на Рублевке. Знаменитость забирает к себе кошек, которым уже более 25 лет.

Артист цирка Юрий Куклачев устроил дом для престарелых всвоем особняке на Рублевке. Знаменитость забирает к себе кошек, которым уже более25 лет.По словам Куклачева, животных-артистов, которые слишком стары,чтобы работать на сцене, он отвозит к себе. Юрий Дмитриевич создает дляпушистых любимцев самые лучшие условия."Мы живем в лесу на Рублевке, есть шесть соток земли. Обычноя там сажаю редиску, морковь, сливы, помидоры, яблоки. Большая часть моих кошекживут в "Хрустальном замке" в театре. А дома у меня дом пенсионеров. Там кошки,которым по 25 лет. Таких много", – сказал "главный кошатник страны".После Юрий Куклачев рассказал, как прошел его юбилей.Артисту исполнилось 70 лет. Организовать мероприятие помогали братья Запашные. Шикарноепредставление устроили в большом Московском государственном цирке на проспектеВернадского.18 Ноя 2019 в 7:08 PSTотметил, что цирк со временем очень поменялся, он сталпоходить на канадский. Теперь акцент делается на красоту костюма ихореографические номера. Стараниями зоозащитников животных на сцену выпускаютвсе реже."Зоозащитники выступают не против животных в цирке, а противРоссии. Я считаю, это нарушение прав человека и насилие над нашей страной. Этамаленькая кучка людей пытается навязать нам свое мнение. Нам, великой России,они хотят диктовать свои законы. Ребята, гуляйте! Какой цирк без животных?Всегда так было", – цитирует сайт