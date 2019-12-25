Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в селе Байкит Красноярского края. На борту воздушного судна находились 29 человек, сообщает . По предварительным данным, пострадали двое пассажиров и ..

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в селе Байкит Красноярского края. На борту воздушного судна находились 29 человек, сообщает .По предварительным данным, пострадали двое пассажиров и командир экипажа. Предполагаемой причиной крушения стала поломка хвостовой балки. СМИ сообщают, что вертолет рухнул вскоре после взлета. Этому способствовали погодные условия: в районе аэродрома образовался снежный вихрь.