Школьники Прикамья собрали 6 тонн батареек. Так, на переработку отправилась первая старых батареек.

Школьники Прикамья собрали 6 тонн батареек. Так, на переработку отправилась первая старых батареек.В этом году школы Перми экологический благотворительный фонд "Обитаемый Урал" впервые установил более 2,5 тысяч контейнеров. Организаторами акции также выступили министерство образования и науки Пермского края и региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами "Теплоэнерго".Как сообщают "Вести Пермь", рекордсменами стали школьники Индустриального района — с мая по октябрь ребята собрали порядка 300 тысяч штук. Кроме того, 150 килограммов батареек вывезено из школ Кунгурского муниципального района, 250 килограммов собрали учебные заведения Соликамского городского округа.Президент благотворительного фонда "Обитаемый Урал" Вячеслав Марков рассказал, в настоящий момент в проекте участвуют более 300 учебных заведений края. А в дальнейшем планируется продолжать проект не только на территории краевой столицы, но и в удаленных уголках региона.