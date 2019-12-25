В ходе осмотра складского помещения на территории промышленной зоны в Юго-Восточном административном округе столицы полицейские обнаружили более 37 тысяч бутылок с алкоголем...

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Москвы выявлен факт незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.В ходе осмотра складского помещения на территории промышленной зоны в Юго-Восточном административном округе столицы полицейские обнаружили более 37 тысяч бутылок с алкоголем, оклеенных федеральными специальными марками с визуальными признаками подделки. Также изъят большегрузный автомобиль с прицепом, загруженный готовым к реализации товаром.По выявленному факту СЧ СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по части шестой статьи 171.1 УК РФ. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.