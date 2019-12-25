Водитель и пассажир легковушки скончались до приезда скорой помощи

24 декабря на 110 км ФАД М-7 в Петушинском районе произошло массовое ДТП, в результате которого погибли двое человек, сообщает УМВД России по Владимирской области.По предварительной информации, авария произошла около 16.00. 32-летний водитель «ВАЗ – 2112» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовой автомобиль «Freightliner» под управлением жителя Кировской области, из-за чего «ВАЗ» улетел на левую полосу, а «Freightliner» на обочину, где он столкнулся с другим грузовым авто.Водитель «ВАЗа» и его пассажир, жители Саратовской области скончались на месте до приезда «скорой» помощи. Водители грузовых авто не пострадали.