Злоумышленник, являясь специалистом отдела продаж компании и материально-ответственным лицом, реализовывал клиентам различные страховые полисы, а полученные денежные средства присваивал...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Якиманка задержали мужчину, подозреваемого в присвоении денежных средств организации.В полицию поступило заявление от представителя одной из столичных организаций, работающих в сфере автострахования, о том, что в ходе инвентаризации в офисе компании, расположенном в центре Москвы, выявлена недостача денежных средств.Полицейские установили, что злоумышленник, являясь специалистом отдела продаж компании и материально-ответственным лицом, реализовывал клиентам различные страховые полисы, а полученные денежные средства присваивал. В настоящее время установлена причастность гражданина к 13 аналогичным эпизодам противоправной деятельности.В ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого – 34-летнего жителя столицы. Похищенными денежными средствами злоумышленник успел распорядиться по своему усмотрению.Отделением дознания ОМВД России по району Якиманка возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60