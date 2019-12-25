После заключения договора о займе пенсионер передал кристаллы, получив взамен сумку с денежными средствами, которые, как выяснилось, оказались ненастоящими...

«Оперуполномоченные уголовного розыска Отдела МВД России по району Щукино г. Москвы задержали подозреваемого в мошенничестве с драгоценными и полудрагоценными камнями», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.В отдел полиции обратился 80-летний житель столицы. Потерпевший рассказал, что договорился с неизвестными о сдаче в заем личной коллекции драгоценных и полудрагоценных камней. После заключения договора о займе пенсионер передал кристаллы, получив взамен сумку с денежными средствами. Спустя время мужчина обнаружил, что полученные денежные средства являются ненастоящими. Сумма ущерба составила 2 миллиона долларов США.В результате оперативно-розыскных мероприятий в городе Жуковском полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Московской области.Установлено, что заявитель нашел фирму, готовую дать в заем под его коллекцию валюту. Мужчина направил представителю компании фотографии камней и сертификатов на них. Договорившись о встрече, потерпевший со своим знакомым приехали в офис на улице Маршала Мерецкого. Вместе с работниками они обсудили процесс займа, осмотрели камни, переупаковали их, а также осмотрели деньги. После подписания договора клиенту сообщили, что сумку с деньгами им поднесут к выходу. Уже дома при осмотре банкнот у заявителя возникли сомнения в их подлинности. В банке ему подтвердили, что деньги ненастоящие.Как выяснилось позже, злоумышленники заранее продумали схему противоправного деяния и распределили роли. Они арендовали офисное помещение, для того чтобы ввести заявителя в заблуждение и создать видимость работы финансовой организации. Не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, сообщники в обмен на самоцветы отдали пенсионеру сумку с билетами банка приколов.По данному факту Следствием Отдела МВД России по району Щукино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление, розыск и задержание соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56