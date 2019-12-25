Злоумышленник нанес пенсионерке удар в область головы, открыто похитил сумку с мобильным телефоном, денежными средствами, документами, после чего скрылся...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО совместно с оперативниками ОМВД России по району Перово задержали подозреваемого в ограблении пенсионерки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.В отдел полиции поступило заявление от 73-летней жительницы столицы. По словам потерпевшей, на 1-й Владимирской улице неизвестный нанес ей удар в область головы, открыто похитил сумку с мобильным телефоном, денежными средствами, документам и продуктами питания, после чего скрылся. Ущерб составил около 7 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Носовихинском шоссе задержали подозреваемого. Им оказался 55-летний ранее судимый мужчина.По данному факту следствием ОМВД России по району Перово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73