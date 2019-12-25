Сотрудники полиции в костюмах сказочных персонажей поздравили автовладельцев с наступающим Новым годом и Рождеством, подарили открытки и небольшие сувениры с символом наступающего года...

В традиционном праздничном мероприятии «Полицейский Дед Мороз» приняли участие сотрудники аппарата управления, инспектор-кинолог УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве лейтенант полиции Анна Адюкова со своим хвостатым напарником по кличке Бату, а также председатель Общественного совета при УВД по ЮАО Харис Ильясов.Сотрудники ОГИБДД УВД по ЮАО предстали перед водителями в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Они поздравили автовладельцев с наступающим Новым годом и Рождеством, подарили открытки и небольшие сувениры с символом наступающего года, а также напомнили о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Дети автомобилистов с удовольствием играли и фотографировались с полицейской собакой.На протяжении нескольких часов инспекторы ДПС останавливали автомобилистов, чтобы сделать приятный сюрприз. Ничего не подозревающие водители останавливались по требованию полицейского. Тем не менее от этой встречи у каждого остались самые приятные впечатления. Граждане благодарили полицейских за подарки и внимание, а также за хорошее начало дня. Кроме того, они пообещали не нарушать правил вождения на дороге, быть внимательными и осторожными, особенно в период непогоды и плохой видимости.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22