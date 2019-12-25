Роза Сябитова нередко подшучивает над гостями студии Давай поженимся, в частности по поводу подарков ведущим, за что ее часто называют вымогательницей. В этот раз главная сваха страны решила пошутить над собой сама.

Роза Сябитова нередко подшучивает над гостями студии "Давай поженимся", в частности по поводу подарков ведущим, за что ее часто называют вымогательницей. В этот раз главная сваха страны решила пошутить над собой сама.Роза опубликовала забавное видео, на котором спрашивает у молодого человека, пришедшего на программу, принес ли он что-нибудь для персонала съемки. На это мужчина достает из большого чемодана три небольших тубуса, которые вручает ведущим. Как оказалось, участник решил подарить знаменитостям очки в забавных оправах.Ролик Сябитова подписала так: "Тема подарков, болезненная тема для телезрителей, которые считают, что я их вымогаю.🤣 .Я просто помогаю от них освободиться!🤣 . Что лучше: ждать подарок и молчать, или помочь напомнить, чтобы не тянули руки?" (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.).