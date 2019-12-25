Проблемы, то и дело возникающие при интеграции России и Белоруссии в рамках строительства Союзного государства, по мнению многих экспертов, однозначно указывают на сопротивление этому процессу Александра Лукашенко. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько в разговоре с Дни.ру раскрыл истинное желание белорусского лидера, которое тот пытается скрыть.

Проблемы, то и дело возникающие при интеграции России и Белоруссии в рамках строительства Союзного государства, по мнению многих экспертов, однозначно указывают на сопротивление этому процессу Александра Лукашенко. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько в разговоре с "Дни.ру" раскрыл истинное желание белорусского лидера, которое тот пытается скрыть.Словно в качестве ответа на попытки России заставить Белоруссию выполнить свою часть обязательств в белорусском обществе произошел настоящий взрыв национализма. Специалисты считают, что здесь действительно есть взаимосвязь. Агрессивную белорусизацию проводит сам Александр Лукашенко, и делает он это для исполнения своей тайной мечты."Лукашенко считает, что этот процесс будет контролироваться им и егосемьей. И в конце концов он приведет к тому, что сохранится субсидиарнаямодель экономики, потому что Россия не захочет разрушать интеграцию и вынужденабудет платить деньги. А с другой стороны – сохранится полная политическаянезависимость, выражающаяся в строительстве национального государства и взаигрывании с Западом", – в разговоре с корреспондентом "" заметил Богдан Безпалько.При этом Александр Лукашенко уверен, что заигрывание с националистами не приведет к его отстранению от власти, что произошло на Украине. Думать так президенту Белоруссии позволяет тот факт, что все рычаги управления страной сосредоточены в руках его семьи."Приемлемое союзное государство Беларуси и Россией - это когда Россия вступает в состав Беларуси" - Лукашенко.— Selvestor Vivat (@S_vivat)"Побольшому счету, он постоянно подчеркивает имидж простого колхозного парня,который вот может и словечко на белорусском ввернуть, и матом выругаться вадрес наблюдателя, и сына своего не забывает, таскает его постоянно везде,умиляется, и президенту Путину мешки с картошкой дарит и сало, и так далее. Тоесть он такой рубаха-парень, который "свой в доску" белорус", – заметил политолог."Оннадеется на то, что эти процессы будут контролируемыми с его стороны", – раскрыл эксперт желания Александра Лукашенко.В частности, президент Белоруссии уже пробует влиять на интенсивность процесса белорусицаии. Об этом говорит, в частности, проведение в Минске Дня вышиванки. "Ведьэто копия украинского Дня вышиванки. Сейчас для многих вышиванка, к сожалению –это вещь уже хоть и красивая, но вызывающая идиосинкразию просто потому, чтоона ассоциируется с таким агрессивным и примитивным национализмом. А вБелоруссии вот ее праздник проводят и разрешают", – подчеркнул Богдан Безпалько.