На промежуточную околоземную орбиту выведен гидрометеорологический спутник Электро-Л. Он стартовал с космодрома Байконур на ракете-носителей Протон-М. В 15 часов 13 минут третий спутник серии Электро-Л отделился от третьей ступени ракеты.

На промежуточную околоземную орбиту выведен гидрометеорологический спутник "Электро-Л". Он стартовал с космодрома Байконур на ракете-носителей "Протон-М". В 15 часов 13 минут третий спутник серии "Электро-Л" отделился от третьей ступени ракеты.Поднимать спутник на геостационарную орбиту высотой в 35 тысяч 405 километров будет разгонный блок ДМ-03, сообщает "Интерфакс". Процесс подъема займет около шести часов. К 2022 году будут подготовлены еще два аналогичных аппарата – четвертый и пятый.На орбите уже работает второй спутник "Электро-Л". Он был запущен в декабре 2015 года.Первый спутник серии был направлен в космос в 2011 году. В ноябре 2016 года спутник потерял ориентацию и перестал выходить на связь."Электро-Л" предназначены для обеспечения Росгидромета оперативной информацией для анализа и прогноза погоды. Космические аппараты следят за состоянием акваторий морей и океанов, мониторят условия полетов авиации и изучают ионосферу и магнитное поле Земли. Также спутники этой серии могут вести экологический контроль за окружающей средой и вести наблюдениями за чрезвычайными ситуациями.