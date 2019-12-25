СССР дал откровенную оценку пакту Молотова-Риббентропа в отличие от других стран, которые фактически вступили в сговор с Германией перед войной. С соответствующим заявлением выступил Владимир Путин на встрече с членами Федерального собрания. При этом глава государства отметил, что СССР, кроме того, дал оценку прямо, открыто.

СССР дал откровенную оценку пакту Молотова-Риббентропа в отличие от других стран, которые фактически вступили в сговор с Германией перед войной. С соответствующим заявлением выступил Владимир Путин на встрече с членами Федерального собрания. При этом глава государства отметил, что СССР, кроме того, дал оценку прямо, открыто, сообщает "Россия 24".На встрече снова была поднята тема предвоенной политики некоторых государств. Накануне Владимир Путин зачитал ряд отобранных им архивных документов, свидетельствующих о сговоре некоторых стран с Гитлером. Глава государства отметил, что правовая база сотрудничества с нацистской Германией начала создаваться с 1934 года. При этом Владимир Путин напомнил, что Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером.Ранее во вторник, 24 декабря, президент назвал польского посла в Германии сволочью и антисемитской свиньей. Речь шла о Юзефе Липски, на протяжении с 1939 по 1939 год он занимал пост посла.