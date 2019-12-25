Новость о том, что по настоянию врачей Анастасия Заворотнюк встретит Новый год в больнице, огорчила поклонников. Все они наверняка под бой Курантов загадают самое сокровенное – здоровья любимой актрисе.

Новость о том, что по настоянию врачей Анастасия Заворотнюк встретит Новый год в больнице, огорчила поклонников. Все они наверняка под бой Курантов загадают самое сокровенное – здоровья любимой актрисе.В Сети как грибы после дождя множатся фан-страницы Анастасии Заворотнюк. Неравнодушные люди делятся там фотографиями "прекрасной няни" разных лет. Именно там и появился кадр, сделанный в 2016 году на презентации очередного сезона телеканала НТВ.Тогда канал начал сотрудничество с главным дедом Морозом страны – сказочный волшебник приехал в столицу из Великого Устюга и побывал на вечеринке. Именно там с ним встретилась Анастасия Заворотнюк. Она только-только получила приглашение стать ведущей утреннего эфира на НТВ – была на пике формы, карьеры. Разумеется, ни о каком раке тогда и речи не шло.Завидев в руках Деда Мороза длинный посох с зеленым шаром – символом НТВ – в качестве наконечника, Настя тут же начала на нем сексуально извиваться аки на шесте в стрип-клубе. А заметив направленные на нее камеры, и ножку сексуально подняла, и грудь колесом выставила, и улыбнулась.Теперь вся надежда на том, что Дед Мороз по старой дружбе поможет Насте поправиться и снова блистать в свете.9 Дек 2019 в 9:12 PSTНапомним, новость о болезни звезды сериала "Моя прекрасная няня" повергла в шок всю Россию. Сообщалось, что якобы врачи поставили артистке страшный диагноз: "глиобластома". По некоторым данным у диагностировали четвертую стадию рака мозга. Писали даже о параличе правой стороны тела, но семья актрисы эту информацию опровергла.