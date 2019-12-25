Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подало жалобу на действия WADA в спортивный арбитражный суд (CAS). 27 декабря генеральный директор Юрий Ганус должен предоставить апелляцию.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подало жалобу на действия WADA в спортивный арбитражный суд (CAS). 27 декабря генеральный директор Юрий Ганус должен предоставить апелляцию.Олимпийский и Паралимпийский комитеты России выступят в суде в качестве третьей стороны, пострадавшей от действий ответчика. Интересы российской стороны в суде будет представлять известная швейцарская юридическая контора. Однако слушание дела может затянуться. Существует вероятность, что суд не успеет принять решения до Олимпиады в Токио, которая начинается 24 июля."В регламенте не сказано в какие сроки WADA пойдет в CAS. Обычно это занимает займет от одной до двух недель. Не исключено, что история закончится в прямой близости от Олимпийских игр либо даже за их пределами. С момента назначения арбитров в CAS пройдет около трех месяцев до вынесения решения", — приводит слова президента ОКР Станислава Позднякова ТАСС.