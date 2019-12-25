Народная артистка Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин снялись в новом выпуске программы А поговорить. Его ведущая Ирина Шихман побывала в гостях у звездной пары.

Народная артистка Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин снялись в новом выпуске программы "А поговорить". Его ведущаяИрина Шихман побывала в гостях у звездной пары.Главным вопросом на повестке дня стали предпочтения в еде членов знаменитой семьи. Первыми поспешили ответить дети Максима и Аллы Борисовны – близнецы Гарри и Лиза.Оказалась, что дочь Галкина и Пугачевой больше всего любит красную икру – довольно изысканное блюдо. Причем она потребляет ее вприкуску с гречневой кашей. Этот факт немного удивил ведущую программы.В отличие от разбалованной гастрономическими изысками сестры сын Галкина и Пугачевой отдал предпочтение в пользу куриного шашлыка и картошки. Гарри настолько любит это сочетание, что готов есть это даже на завтрак.Максим, в свою очередь, в детстве души не чаял в домашних эклерах. Особой популярностью у него пользовался оставшийся в кастрюле после приготовление пирожных крем, который маленький Галкин уплетал ложками.Тем временем Алла Борисовна в детстве обожала сосиски и хлеб с маслом, сообщает. Хотя домашние эклеры были частым блюдом на ее столе."И моя мама делала эклеры. Эти поколения одинаково готовили", – отметила супруга Галкина.