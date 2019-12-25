Мария Погребняк вышла
из себя из-за нападок хейтеров, критикующих ее в Сети. Супруга известного
футболиста, мать троих детей сделала сенсационное заявление.
Мария Погребняк вышла
из себя из-за нападок хейтеров, критикующих ее в Сети. Супруга известного
футболиста, мать троих детей сделала сенсационное заявление.
В
своей соцсети светская львица рассказала, что их с Павлом Погребняком история
любви началась более 15-ти лет назад. "В семейной жизни, как в кино: жанр
"романтическая комедия" сменяется жанром "триллер", потом "драма", потом
"комедия абсурда", потом вообще "приключенческий боевик", местами "хоррор", но
главное, чтобы на этом сервере с кинобанком никогда не отключалось
электричество", – высказалась Мария Погребняк.
Также
она сделала неожиданное признание. "И вот я недавно я решилась забеременеть...
книгой... сейчас я где-то на пятом месяце, мы уже "толкаемся", – поделилась
светская львица.
Кроме
того, блогерша ответила на нападки злопыхателей. Она констатировала, что многие
из них пишут о счастье, как построить правильные отношения, но сами при этом
замужем всего пару лет и не проходили семейные кризисы. "А вы рожали вместе,
хочу я спросить! А вы набирали 30 лишних кило? А вы впадали в такую депрессию,
что любой мужик сбежит? А вы проходили испытание славой? Богатством? Апатией?",
– вопрошает обиженная на недоброжелателей Мария Погребняк.
23 Дек 2019 в 9:14 PST
При этом жена
спортсмена подчеркнула, что вовсе не хочет демонстрировать
их семейную жизнь в качестве примера для подражания. "Рано еще раздавать мне
вам советы! За них я возьмусь лет в 70, если не скосит старческий маразм. Я
пишу книгу о том, что пережила сама!", – заявила
Светская львица
выразила уверенность в том, что у нее получится очень
веселая и легкая книга с реальными историями. "Ведь писатель из меня тот еще,
грузиться и задумываться я не заставлю, а вот посмеяться вместе – это обещаю",
– заключила