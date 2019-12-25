Мария Погребняк вышла из себя из-за нападок хейтеров, критикующих ее в Сети. Супруга известного футболиста, мать троих детей сделала сенсационное заявление.

Мария Погребняк вышлаиз себя из-за нападок хейтеров, критикующих ее в Сети. Супруга известногофутболиста, мать троих детей сделала сенсационное заявление.своей соцсети светская львица рассказала, что их с Павлом Погребняком историялюбви началась более 15-ти лет назад. "В семейной жизни, как в кино: жанр"романтическая комедия" сменяется жанром "триллер", потом "драма", потом"комедия абсурда", потом вообще "приключенческий боевик", местами "хоррор", ноглавное, чтобы на этом сервере с кинобанком никогда не отключалосьэлектричество", – высказалась Мария Погребняк.Такжеона сделала неожиданное признание. "И вот я недавно я решилась забеременеть...книгой... сейчас я где-то на пятом месяце, мы уже "толкаемся", – поделиласьсветская львица.Крометого, блогерша ответила на нападки злопыхателей. Она констатировала, что многиеиз них пишут о счастье, как построить правильные отношения, но сами при этомзамужем всего пару лет и не проходили семейные кризисы. "А вы рожали вместе,хочу я спросить! А вы набирали 30 лишних кило? А вы впадали в такую депрессию,что любой мужик сбежит? А вы проходили испытание славой? Богатством? Апатией?",– вопрошает обиженная на недоброжелателей Мария Погребняк.23 Дек 2019 в 9:14 PSTПри этом женаспортсмена подчеркнула, что вовсе не хочет демонстрироватьих семейную жизнь в качестве примера для подражания. "Рано еще раздавать мневам советы! За них я возьмусь лет в 70, если не скосит старческий маразм. Япишу книгу о том, что пережила сама!", – заявилаСветская львицавыразила уверенность в том, что у нее получится оченьвеселая и легкая книга с реальными историями. "Ведь писатель из меня тот еще,грузиться и задумываться я не заставлю, а вот посмеяться вместе – это обещаю",– заключила