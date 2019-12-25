Отечественное вооружение должно превосходить зарубежные аналоги. Это не игра в шахматы и ничья Россию не устраивает, заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. И страна способна этого добиться, считает президент.

Отечественное вооружение должно превосходить зарубежные аналоги. Это не игра в шахматы и ничья Россию не устраивает, заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. И страна способна этого добиться, считает президент.Коме того, количество современного вооружения в войсках должно достигнуть 70%, отметил Владимир Путин в эфире телеканал "Россия 24". Некоторые подразделения армии РФ этого показателя уже достигли, однако, например, Сухопутным войска должны продолжать интенсивно перевооружаться.Особенно важно, добавил глава государства, не просто перейти на новую технику и экипировку, но и поддерживать оснащение вооруженных сил на современном уровне.В частности, доля современного вооружения в Ракетных войсках стратегического назначения выросла до 82%. РВСН начали получать гиперзвуковые комплексы "Авангард", способные преодолеть и современные и перспективные системы противоракетной обороны.Также Владимир Путин заявил, что Россия продолжит развивать свои ядерные силы: строить подводные лодки проекта "Борей-А", ставить на боевое дежурство системы "Авангард" и "Ярс". По крайней мере до тех пор, пока не запущен процесс переговоров в области контроля вооружений.Что касается международных договоров, то выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности негативно сказался на системе контроля вооружений. Плюс, Вашингтон не может определиться со своей позицией по соглашениям об "Открытом небе" и Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3.