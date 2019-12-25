Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выразило несогласие с санкциями WADA. Общее собрание РУСАДА единогласно поддержало рекомендацию наблюдательного совета агентства.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выразило несогласие с санкциями WADA. Общее собрание РУСАДА единогласно поддержало рекомендацию наблюдательного совета агентства.19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал общему собранию членов организации не согласиться с санкциями WADA. 27 декабря общее собрание РУСАДА отправит решение о несогласии в WADA. Соответствующее уведомление о споре будет направлено в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщает ТАСС."Собрание приняло решение не согласиться с решением исполкома WADA и поручить гендиректору РУСАДА Юрию Ганусу 27 декабря отправить в WADA письмо с несогласием с решением", — прокомментировал решение собрания президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Интересы РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS) при рассмотрении дела о WADA в отношении российского спорта будет представлять швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittme.